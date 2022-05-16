المجر تريد 15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتخلي عن النفط الروسي

قالت المجر الإثنين إنها ستحتاج إلى ما بين 15 و18 مليار يورو من أجل جعل اقتصادها جاهزاً للتخلي عن النفط الروسي بموجب حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وأوضح بيتر سيّارتو، وزير الخارجية المجري في تعليقات بثت على صفحته على فيسبوك "يحق للمجريين أن يتوقعوا مقترحاً" من المفوضية الأوروبية "للتخفيف من تأثير تلك الضربة".

وأضاف سيّارتو الذي كان يحضر اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هناك حاجة إلى تحديث كامل للبنية التحتية للطاقة المجرية يكلف ما يراوح بين 15 و18 مليار يورو" إذا أوقفت المجر واردات النفط الروسية.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في 4 أيار/مايو، أن المفوضية تقترح "حظراً تاماً على استيراد النفط الروسي" في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، كجزء من حزمة سادسة من العقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا.

لكن المجر التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي والتي يحافظ رئيس وزرائها فيكتور أوربان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عطّلت هذا الإجراء.

وأعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن إحباطها المتزايد إزاء بودابست وتساءل البعض أيضا عن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع على قرارات العقوبات.

وقال لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي "يجب أن نتجاوز قاعدة الإجماع التي تسمح اليوم لدولة واحدة بعرقلة أي قرار تتفق عليه الدول" الأخرى.

وكان جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يوفر اجتماع وزراء الخارجية "اندفاعاً سياسياً" لكسر الجمود بشأن فرض عقوبات على النفط الروسي.