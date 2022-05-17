شاهد | وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لجنود أوكرانيين بينهم نساء يغادرون آزوفستال

نشرت قناة حكومية روسية الثلاثاء شريط فيديو لما قالت إنهم جنود أوكرانيون يغادرون مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية، بعد استسلامهم، وتظهر نساء بينهم.

ويتقدم الجنود باتجاه غير محدد، ثم يخضعون لعملية تفتيش من عسكريين روس منتشرين في المنطقة.

ولا يمكن ليورونيوز التحقق من أصالة الفيديو ولا تاريخ تصويره.

وصباح الثلاثاء أعلنت أوكرانيا أنها "أنهت المهمة القتالية" في آزوفستال، واصفة العسكريين الذي واجهوا القوات الروسية خلال 82 يوماً بالأبطال. من جهتها قالت موسكو إن مئات العسكريين الأوكرانيين استسلموا لقواتها.

وكانت هناك مفاوضات بين الطرفين لإجراء تبادل للأسرى، غير أن مستقبلها لا يزال غامضاً.

وتلاقت تصريحات الطرفين صباح الثلاثاء حول خروج نحو 260 عسكرياً من المصنع الذي يمتد على مساحة 11 كيلومتراً مربعاً، وكان بينهم 53 مصاباً بحالة خطرة.

وذكرت وكالة تاس الروسية لاحقاً خلال النهار إن الآخرين يخضعون لاستجواب من قبل القوات الروسية حالياً.

وذكرت السلطات في كييف أنها تعمل على إخراج العسكريين البقية من المصنع، ولكنها لم تكشف عددهم.