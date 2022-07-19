شاهد | قاذفات استراتيجية روسية من طراز Tu-160 تحلق فوق بحر بارنتس

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لقاذفات الصواريخ الاستراتيجية من طراز توبوليف-160 وهي تحلق فوق بحر بارنتس، الواقع في الشمال الشرقي من النرويج والجزء الأوروبي من روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، الفيديو المصور لما قالت عنه "قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-160 تقومان برحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس".

ولفتت إلى أن طواقم ميغ 31 من القوات الجوية وتشكيلات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي رافقت حاملات الصواريخ للحماية. واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات.

وتمتثل جميع رحلات طائرات قوات الفضاء الروسية لأنظمة المجال الجوي الصارمة.