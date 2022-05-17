أطلقت فرقة "كالوش أوركسترا" مبادرة #MomsOfUkraine في مدينة لفيف، لتكريم شجاعة وتضحيات النساء الأوكرانيات خلال الحرب من خلال توقيع أسماء أمهاتهم على منصة كبيرة أقيمت في ميدان رينوك، بالقرب من المركز الإعلامي الأوكراني.
وعزفت الفرقة أغنيتها "ستيفانيا" الحائزة على جائزة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، والتي سميت تكريما لوالدة الزعيم إيهور بسيوك، وشجعت زملاءها الأوكرانيين على الانضمام إلى المبادرة.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا أصبحت هذه الأغنية نشيدا للوطن الأم، وتقول كلماتها: "سأجد دائما طريقي إلى المنزل حتى لو دُمرت كل الطرق".
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