شاهد: رئيس الوزراء الأسترالي يصطدم بطفل ويسقطا أرضا خلال مباراة ودية لكرة القدم

كان ذلك خلال الحملة الانتخابية، اصطدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بصبي صغير خلال مباراة ودية، فسقطا على الأرض معا، فتعالت أصوات المتفرجين لذلك.

كان موريسون يلعب كرة القدم لكنه كان أيضا يبحث عن الأصوات قبل انتخابات يوم السبت الصعبة.

في البداية، كان موريسون يرتدي قميصًا وربطة عنق ويتجول حول الملعب بلا تركيز إلى حد ما، محاولًا الحصول على الكرة بينما كانت تتنقل من صبي إلى صبي.

ولكن بعد ذلك، زاد اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا من سرعته، لكن لسوء الحظ، كان في الطريق صبي صغير، تحركت كتف موريسون اليسرى مباشرة إلى وجه الطفل، مما أدى إلى سقوطهما على العشب الاصطناعي. حدث شبهه أحد المعلقين بمغامرات مماثلة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مباراة رغبي ودية.

بعد أن أدرك موريسون ما فعله، ألقى ذراعيه حول الطفل وعانقه ورفعه عن الأرض، حيث انطلق المدرب سريعًا من أجل معاينة إصابة الرأس المرتجلة وقام المصورون بسرعة بتوثيق اللحظة.

أثار هذا الاصطدام بعدها ضحكات كثيرة بينما نفض الفتى الغبار عن نفسه ووقف موريسون بخجل على قدميه.

وكتب أحدهم على تويتر "بطاقة حمراء وإلى المحكمة يوم السبت" في إشارة إلى الانتخابات العامة التي ستجرى يوم السبت 21 مايو/أيار.