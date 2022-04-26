شاهد: في إدلب.. متطوعات سوريات يعرضن حلاقة مجانية لأطفال المخيمات قبل العيد

قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، قامت مجموعة من المتطوعات من مصففات الشعر بعرض حلاقة شعر مجانية للأطفال في مخيم للنازحين في محافظة إدلب السورية.

المبادرة التي أطلقتها الشابة المتطوعة ديانا العلي، تسعى لبعث مشاعر الفرحة والسرور في قلوب الأطفال، قبل أن يهل العيد الذي يصادف نهاية شهر رمضان.

تقول العلي: "نحن نحلق للأولاد والبنات ليشعروا بالسعادة قبل العيد. نعلم جيدا صعوبة الوضع الحالي، خاصة مع ارتفاع الأسعار، ولهذا السبب فكرنا في تقديم هذه الخدمة البسيطة للأطفال لمساعدة زملائنا النازحين".

وأضافت العلي التي تقدم هذه الخدمة إلى جانب 9 متطوعات أخريات، "هذا العرض يشمل جميع الأطفال، البنين منهم والبنات، من عمر السنتين إلى العشر سنوات والموجودين في مخيمات النازحين".

من جانبه، قال حسن الخليف، وهو نازح سوري من سراقب، في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، إن "الخدمة التي قدمنها، ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال قبل عيد الفطر، في وقت يعاني فيه اللاجئون من أوضاع اقتصادية مزرية".