أردوغان لفنلندا والسويد: لا تكلفوا أنفسكم عناء القدوم لأنقرة وعلى الناتو احترام مخاوف تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتفهم حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي حساسياتها المتعلقة بالأمن، وذلك بعدما فاجأ الرئيس التركي الحلفاء الأسبوع الماضي بقوله إنه لن ينظر بإيجابية إلى طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل.

وفي كلمة أمام نواب من حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، أكد أردوغان مجدداً أن الوفود السويدية والفنلندية لا ينبغي أن تكلف نفسها عناء القدوم إلى تركيا، مضيفاً أنه لا ينبغي للسويد أن تتوقع أن توافق أنقرة على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي دون إعادة "الإرهابيين".

وأضاف أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "لا نتوقع من دول الناتو سوى أن ... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها".

وقال "لا يمكننا الموافقة" موضحا "دعم الارهاب والطلب منا الدعم هو أمر غير متماسك".

وتابع "لم يحترم أبدا أي من حلفائنا قلقنا هذا، لا أتحدث عن دعم هنا".

من جانب آخر كرر الرئيس اردوغان مطالبه بتسليم "ارهابيين" تؤويهم السويد مؤكدا ان ستوكهولم لم ترد على هذه المطالب.

وذكر بانه لم يتم الرد على "حوالى ثلاثين طلب تسليم".

وحذر الرئيس التركي مجددا من ان الموفدين السويدي والفنلندي اللذين تم الاعلان عن ارسالهما الاثنين الى انقرة، ليسا موضع ترحيب داعيا اياهما الى "عدم تكبد العناء".

منذ الجمعة عبر الرئيس التركي عن معارضته لتوسيع حلف شمال الاطلسي ليشمل هذين البلدين ويكرر موقفه هذا رغم تصريحات مهدئة صدرت عن أوساطه.