فون دير لايين: بروكسل تقترح مساعدة جديدة لأوكرانيا تصل إلى تسعة مليارات يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن بروكسل تقترح "مساعدة مالية استثنائية" جديدة لأوكرانيا "تصل إلى تسعة مليارات يورو في 2022".

سبق للاتحاد الأوروبي أن خصص حوالي 4,1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بحسب المفوضية الأوروبية بينها 1,2 مليار يورو كمساعدة مالية كلية فضلا عن مساعدة إنسانية.

قدم الاتحاد الأوروبي أيضا لهذا البلد مساعدة عسكرية بقيمة 1,5 مليار يورو تضاف اليها شريحة من 500 مليون يورو.

وقالت فون دير لايين "نقترح استكمال المساعدة على المدى القصير المقدمة حتى الان، بمساعدة جديدة استثنائية لأوكرانيا بقيمة تصل الى 9 مليارات يورو في 2022".

المساعدة المالية الكلية هي مساعدة استثنائية يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات وهي مكملة لمساعدة من صندوق النقد الدولي. يمكن أن تأخذ شكل قروض متوسطة أو بعيدة المدى وإعانات أو الاثنين معا.

قدر صندوق النقد الدولي عجز ميزان المدفوعات في أوكرانيا بحوالي 14,3 مليار يورو.

هذه المساعدة يجب أن تنال موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء وتخضع لشروط لا سيما في مجال احترام حقوق الإنسان والأداء الديمقراطي.

تقدر الحكومة الأوكرانية بأنها بحاجة إلى خمسة مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل الاقتصاد في البلاد كما ذكر وزير المال الأوكراني سيرغي مارتشنكو الأسبوع الماضي مطالبا أيضا الجهات المانحة الدولية بالتفكير بتمويل إعادة إعمار البلاد مستقبلا.

اجتاز الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي خطوة أولى نحو رصد مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، ولا يزال يجب ان يوافق عليها مجلس الشيوع قبل أن يوقعها الرئيس جو بايدن.