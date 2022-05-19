طالبان تطلب من مذيعات التلفزيون الأفغانيات تغطية وجوههن على الهواء

قال مسؤول يوم الخميس إن سلطات طالبان في أفغانستان طلبت من مذيعات التلفزيون في المحطات المحلية تغطية وجوههن أثناء الظهور على الهواء.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، في عودة إلى سياسة طالبان السابقة المتشددة وتصعيد للقيود التي تثير الغضب في الداخل والخارج.

وقال عاكف مهاجر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان لرويترز "التقينا أمس بمسؤولين إعلاميين.. قبلوا نصيحتنا بسعادة بالغة"، مضيفا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من الأفغان.

وأضاف مهاجر "آخر موعد لتغطية مقدمات البرامج التلفزيونية وجوههن هو 21 مايو/ آيار".

ولم يرد على سؤال حول عواقب عدم العمل بالنصيحة.

ونشرت عدة مذيعات أفغانيات صورهن على مواقع التواصل الإجتماعي وهن يلبسن الحجاب، كما قامت المذيعة المعروفة في أفغانستان يلدا علي ببث فيديو لها وهي ترتدي الحجاب وتغطي وجهها، الفيديو مصحوب بعبارة " امرأة تمحى"

وترتدي معظم الأفغانيات الحجاب لأسباب دينية، لكن كثيرات في المناطق الحضرية مثل كابول لا يغطين وجوههن.

خلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.