الكونغرس الأمريكي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

وافق الكونغرس الأمريكي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وهذه الرزمة من المساعدات التي تشمل جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة الى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعيد ظهر الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الفائت. وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأمريكي عليها.

وتتضمن رزمة المساعدات ستة مليارات دولار يُفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزوّد بآليات مصفّحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم المعارك في شرق البلاد وجنوبها.

كما تشمل نحو تسعة مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها "استمرار عمل الهيئات الديموراطية الأوكرانية"، إضافة إلى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني.

ومنتصف آذار/مارس، صادق الكونغرس على صرف 14 مليار دولار في إطار الأزمة الأوكرانية. إلا أن الرئيس كان يطالب منذ أسابيع بزيادة الميزانية بشكل كبير بهدف دعم أوكرانيا في المرحلة الجديدة من النزاع.