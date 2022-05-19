العاهل الأردني يُقيد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة

ذكر الديوان الهاشمي الأردني الخميس أن العاهل الأردني الملك عبد الله وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

واتُهم الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، في أبريل - نيسان 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.

وكان الأخ غير الشقيق لملك الأردن قد تخلى عن لقبه الأميري الشهر الماضي، بعد عام من نزاع نادر داخل القصر أدى إلى وضعه رهن الإقامة الجبرية. وقال الأمير حمزة بن الحسين في رسالة على حسابه الرسمي على تويتر إنه تخلى عن لقبه لأن قيمه "لا تتماشى مع مناهج وتوجهات وأساليب مؤسساتنا الحديثة".

الملك عبد الله الثاني وحمزة كلاهما من أبناء الملك حسين، الذي حكم الأردن لما يقرب من نصف قرن قبل وفاته في عام 1999. وكان الملك عبد الله قد عين حمزة ولياً للعهد على خلافته لكنه جرده من اللقب في العام 2004.