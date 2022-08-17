English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الاردن

بالصور - الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير حسين.. والعروس سعودية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
خطوبة الأمير حسين (28 عاما) من الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف (28 عاما) في السعودية، 17-8-2022
خطوبة الأمير حسين (28 عاما) من الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف (28 عاما) في السعودية، 17-8-2022   -   حقوق النشر  الديوان الملكي الأردني

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأربعاء خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف.

ووفقا للبيان تمت خطوبة الأمير حسين (28 عاما) على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف (28 عاما) في السعودية بحضور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (ولي العهد الأسبق وعم الملك)، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين (أخ الملك) ، والأمير هاشم بن الحسين (شقيق الملك)".

الديوان الملكي الأردني
بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بالعاصمة السعودية الرياض، ١٧ أغسطس 2022الديوان الملكي الأردني

ولد الأمير حسين في عمان في 28 حزيران/يونيو 1994، وهو أكبر أولاد الملك عبد الله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج منها عام 2017.

الديوان الملكي الأردني
بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بالعاصمة السعودية الرياض، ١٧ أغسطس 2022الديوان الملكي الأردني

والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009.

viber

وولدت خطيبته في الرياض وهي من نسل شيوخ سدير في نجد ولها شقيقان هما فيصل ونايف وشقيقة واحدة تدعى دانا. تلقت دروسها الثانوية في السعودية وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

المصادر الإضافية • أ ف ب