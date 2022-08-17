بالصور - الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير حسين.. والعروس سعودية

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأربعاء خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف.

ووفقا للبيان تمت خطوبة الأمير حسين (28 عاما) على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف (28 عاما) في السعودية بحضور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (ولي العهد الأسبق وعم الملك)، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين (أخ الملك) ، والأمير هاشم بن الحسين (شقيق الملك)".

بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بالعاصمة السعودية الرياض، ١٧ أغسطس 2022 الديوان الملكي الأردني

ولد الأمير حسين في عمان في 28 حزيران/يونيو 1994، وهو أكبر أولاد الملك عبد الله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج منها عام 2017.

بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بالعاصمة السعودية الرياض، ١٧ أغسطس 2022 الديوان الملكي الأردني

والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009.

وولدت خطيبته في الرياض وهي من نسل شيوخ سدير في نجد ولها شقيقان هما فيصل ونايف وشقيقة واحدة تدعى دانا. تلقت دروسها الثانوية في السعودية وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.