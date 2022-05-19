نحو 60 مليون نازح .. عدد قياسي للنازحين داخليا بالعالم في 2021

أجبرت النزاعات والكوارث الطبيعية ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم العام الماضي ما رفع العدد الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي وفقا لدراسة أصدرتها منظمتان غير حكوميتان الخميس.

وبلغ عدد النازحين داخليا 59,1 مليونا عام 2021 نصفهم تقريبا تقل أعمارهم عن 18 عاما وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) والمجلس النروجي للاجئين (NRC).

ويستمر هذا العدد الذي لا يشمل اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية، في الارتفاع ويفترض أن يبلغ مستوى قياسيا في العام 2022 بسبب غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ في 24شباط/ فبراير.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها عدد النازحين داخليا مستوى قياسيا في عشر سنوات، بعد العام 2020 الذي شهد عددا قياسيا من عمليات النزوح بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية.