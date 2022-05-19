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العالم

شاهد: جيل بايدن تصل الإكوادور خلال جولتها اللاتينية

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بقلم:  يورونيوز
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السيدة الأولى جيل بايدن مع السيدة الأولى للإكوادور ماريا دي لورديس ألسيفار دي لاسو في قصر كارونديليت في كيتو، الإكوادور 19/05/2022
السيدة الأولى جيل بايدن مع السيدة الأولى للإكوادور ماريا دي لورديس ألسيفار دي لاسو في قصر كارونديليت في كيتو، الإكوادور 19/05/2022   -   حقوق النشر  Erin Schaff/AP

 وصلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، إلى العاصمة الإكوادورية كيتو الخميس، وهي المحطة الأولى في رحلتها لأمريكا اللاتينية التي تستغرق ستة أيام.

استقبلت السيدة الأولى الإكوادورية ماريا دي لورديس ألسيفار دي لاسو بايدن في قصر كارونديليت.

خلال رحلتها إلى أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن تساعد بايدن في إرساء الأساس بينما تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بقمة الأمريكيتين التي ستُعقد في لوس أنجلس من 6 ولغاية 10 يونيو/حزيران.

كما تخطط السيدة الأولى لزيارة بنما وكوستاريكا قبل العودة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

المصادر الإضافية • أ ب