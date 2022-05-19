شاهد: جيل بايدن تصل الإكوادور خلال جولتها اللاتينية

وصلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، إلى العاصمة الإكوادورية كيتو الخميس، وهي المحطة الأولى في رحلتها لأمريكا اللاتينية التي تستغرق ستة أيام.

استقبلت السيدة الأولى الإكوادورية ماريا دي لورديس ألسيفار دي لاسو بايدن في قصر كارونديليت.

خلال رحلتها إلى أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن تساعد بايدن في إرساء الأساس بينما تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بقمة الأمريكيتين التي ستُعقد في لوس أنجلس من 6 ولغاية 10 يونيو/حزيران.

كما تخطط السيدة الأولى لزيارة بنما وكوستاريكا قبل العودة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.