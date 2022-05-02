جيل بايدن تلتقي مع لاجئين أوكرانيين خلال زيارة لرومانيا وسلوفاكيا

قال مكتب سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن إنها ستزور رومانيا وسلوفاكيا في الفترة من الخامس إلى التاسع من مايو/ أيار للاجتماع مع عسكريين أمريكيين وموظفي السفارة وآباء وأطفال أوكرانيين نازحين وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ومعلمين.

ووافق يوم الأحد الاحتفال في الولايات المتحدة بعيد الأم. وقال مكتب بايدن إن جيل ستلتقي بأمهات وأطفال أوكرانيين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وستلتقي زوجة الرئيس جو بايدن مع عسكريين أمريكيين في قاعدة ميخائيل كوجالنيسو الجوية في رومانيا في السادس من مايو/ أيار قبل التوجه إلى بوخارست للقاء مسؤولين في الحكومة الرومانية وموظفي السفارة الأمريكية وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومعلمين يعملون مع الأطفال الأوكرانيين النازحين.

وقال مكتبها، إن الرحلة تشمل أيضا التوقف في مدن براتيسلافا وكوسيتش وفيسن نيميكي السلوفاكية حيث ستلتقي بمسؤولين حكوميين ولاجئين وموظفي إغاثة.

وتعد زيارة قرينة الرئيس الأمريكي أحدث استعراض من كبار ممثلي الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا والدول المجاورة التي تساعد اللاجئين الأوكرانيين.