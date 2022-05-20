تظهر المقاطع المصورة رجلا أوكرانيا يتحدى المدفعية الثقيلة في شوارع سيفيرودونيتسك لإحضار حصانه المفقود بينما تمر دبابة أوكرانية.

يعيش عدد قليل من سكان منطقة سيفيرودونيتسك على وقع القصف المتواصل والذي يملي عليهم تحركاتهم. وتقول آنا بولاديوك وهي تحمل مغرفة الحساء: "هناك قصف طوال الوقت والشظايا تتطاير. يمكنك سماعها من الطابق السفلي. لذلك نحن لا نخرج من المنزل".