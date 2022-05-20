جريحان في تبادل إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ميشيغان في الولايات المتحدة

من جديد إطلاق نار في الولايات المتحدة وسقوط جرحى، هذه المرة في مناسبة مدرسية.

أصيب شخصان، فتى في السادسة عشرة وامرأة في الأربعين، عندما وقع تبادل لإطلاق النار بعد حفل تخرج مدرسي في كينت وود في ولاية ميشيغان.

ووقع تبادل إطلاق النار خارج ملعب مدرسة إيست كنتوود الثانوية في غراند رابيدز، حيث أقيم حفل التخرج الذي حضره نحو 60 طالباً مع أهلهم وأصدقائهم.

وفق الشرطة وقع إطلاق النار فى حوالى الساعة 7:20 مساء الخميس.

وقالت ميشيل لاجوي يونغ، عمدة مقاطعة كينت، إن أشخاصاً في سيارتين تبادلوا إطلاق النار، وأصابت طلقات الفتى في رسغه في حين تلقت المرأة طلقتين.

وأضافت يونغ أن المصابين في حالة مستقرة في المستشفى.

من جهتها قالت السلطات إن المشتبه فيهم فروا من مكان الحادث.

وأصدرت المدرسة بياناً قالت فيه إن إطلاق النار "حادث منعزل" وأن العائلات تمكنت من مغادرة المدرسة بعد الحادثة بدون مشاكل.