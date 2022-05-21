تلفزيون الجزيرة: القيادة الإيرانية مستعدة لحل وسط فيما يخص "الملف النووي الإيراني"

نقل تلفزيون الجزيرة يوم السبت عن وزير الخارجية القطري قوله إن القيادة الإيرانية أبلغت الدوحة باستعدادها لقبول حل وسط فيما يتعلق "بالملف النووي الإيراني" وذلك في إشارة إلى المحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي أسواق النفط موضحا أن "ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني في الأسواق سيساعد في استقرار‭‭ ‬‬أسعار الخام وخفض التضخم".

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عبر يوم الجمعة عن تفاؤله إزاء فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مبديا استعداده للمساهمة في ذلك.