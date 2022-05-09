منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات النووية يزور طهران هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا حول النووي الإيراني إنريكي مورا سيزور طهران هذا الاسبوع، فيما أفادت الصحافة المحلية أن الزيارة ستجري الثلاثاء.

وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن مورا "سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري" كبير المفاوضين الإيرانيين.

وكانت المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني توقفت في شهر آذار/مارس الماضي الماضي لأسباب عدّة أبرزها إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويجدر بالذكر أن إيران وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع قوى عالمية على تقليص برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.