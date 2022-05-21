سجّل حامل الرقم القياسي العالمي في سحب المركبات الثقيلة، سيرغي أغادزانيان، الملقب بـ "هالك الروسي"، رقماً قياسياً بعد أن سحب، يوم الخميس، ثلاثة مروحيات في الوقت نفسه دون استخدام أجهزة خاصة.

الوزن الإجمالي للطائرات المروحية مجتمعة، 15.6 طن وقد تمكّن أغادزانيان من جرّها لمسافة 4.3 متر خلال أقل من 24.63 ثانية، كما قام "هالك الروسي" أثناء جرّه الطائرات بنفخ قربة طبية إلى أن انفجرت، وتمّ ذلك في مجمع تجارب الطيران في مصنع "كازان" للطائرات المروحية التابع لشركة روستيك الحكومية.