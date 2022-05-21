وسط الحرب، أصبح صوت الانفجارات جراء القصف يوميا في أوكرانيا. في قرية فيليكا كوسترومكا الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من خط المواجهة الجنوبي في أوكرانيا بدأت الانفجارات التي هزت المنازل في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة. وتسبب القصف في تشقق أخشاب الأسقف وتحطمت النوافذ في منزل إيرينا مارتسينيوك، مما أدى إلى تطاير شظايا الزجاج فوق أطفالها الثلاثة النائمين.
كانت الساعة حوالي الثانية صباحًا، وكانت إيرينا مارتسينيوك قد سهرت حتى وقت متأخر لمشاهدة مقطع فيديو على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها بينما كان أطفالها نائمين. لم تكن تعرف ما الذي أصاب منزلها، قذائف هاون أم صواريخ. كل ما كانت تعرفه هو أنه في وسط الليل، عمت الانفجار المكان.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها قرية فيليكا كوسترومكا للقصف. لكن هجوم صباح الخميس كان الأشد والأكثر انتشارا.
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