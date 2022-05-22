فيديو: الآلاف يحتجون في تركيا على إدانة قيادية بارزة من المعارضة

نظم آلاف الأتراك احتجاجات في مدينة إسطنبول ضد إدانة قيادية في المعارضة بتهمة إهانة الرئيس والدولة وإصدار حكم بسجنها لمدة تقل عن خمس سنوات مع وقف التنفيذ.

واحتشد الآلاف للاحتجاج على إدانة القيادية في المعارضة التركية جنان كفتانجي أوغلو بإهانة الرئيس والدولة.

وردد المتظاهرون في حي مالتيبي بوسط المدينة الأغاني ولوحوا بالعلم التركي وأعلام المعارضة.

وترأس جنان فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول وهي أحد أقوى الشخصيات بالحزب. وقضت المحكمة بسجنها مدة تقل قليلا عن خمس سنوات.

جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول رويترز

وبموجب القانون التركي يتم وقف تنفيذ الأحكام التي تقل عن خمس سنوات، وقال اثنان من الخبراء القانونيين إن جنان لن تدخل السجن.

وفي عام 2019 لعبت جنان دورا مهما في الانتخابات المحلية بالمدينة والتي انتهت بفوز حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية إسطنبول، التي شغلها حزب العدالة والتنمية وأسلافه من التيارات ذات الميول الإسلامية على مدى 25 عاما.

وتُسلط الأضواء على استقلال القضاء في تركيا في السنوات القليلة الماضية، خاصة في أعقاب حملة على القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 والتحول إلى النظام الرئاسي.

وأيدت محكمة عليا في البلاد ثلاث تهم ضد جنان لكن المحكمة خفضت الحكم، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.