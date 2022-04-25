تركيا: الحكم على الناشط عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

حكم الاثنين في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وكافالا معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول. وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 عاما، بالسجن 18 عاما بتهمة تقديم الدعم اليه.

ويعتبر كافالا رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل مظاهرات مناهضة لها العام 2013.

وركز محامو كافالا في مرافعاتهم الإثنين على الافتقار إلى الأدلة في حقه، وتسييس المحاكمة من جانب السلطات التركية. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة محكمة تركية لعثمان كافالا، ومتهمين آخرين يعد ضربة قاصمة للعدالة ولحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في بيان أن نيلز مونيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال إن حكم المحكمة يجافي المنطق، وإن السلطات أخفقت مرارا في تقديم أي دليل يدعم الاتهامات التي لا تقوم على أساس. وود البيان القول: "إن هذا الحكم الظالم يظهر أن محاكمة جيزي لم تكن سوى محاولة لإسكات الأصوات المستقلة".

وينفي كافالا التهم الموجهة إليه هو و15 آخرين بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة بحديقة في إسطنبول، وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، قتل فيها ثمانية متظاهرين.