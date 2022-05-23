بايدن يؤكد أن واشنطن ستدافع عسكرياً عن تايوان ويؤيد عضوية اليابان الدائمة في مجلس الأمن الدولي

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، إنه يؤيد أن تصبح اليابان عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقد تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات لمجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً منهم خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

تحالف تاريخي

صباح الإثنين، أكد بايدن في مستهل زيارته إلى اليابان "لصديقه الحميم" رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بالدفاع عن اليابان وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدةمع آسيا. وتشمل الزيارة اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة اليابان والهند وأستراليا.

وقال بايدن في بداية المحادثات مع كيشيدا في قصر أكاساكا بوسط طوكيو "كان التحالف الأميركي الياباني‭‭‭‭ ‬‬‬‬منذ وقت طويل حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان".

شراكة اقتصادية جديدة

وفي سياق الزيارة، أعلن الرئيس الديمقراطي شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ، تضمّ 13 دولة ولكن بدون الصين التي تنظر إلى هذا المشروع بحذر.

ولا يمثل المشروع اتفاقاً للتجارة الحرة، ولكنه يضع أطراً للعلاقات بين الدول المشاركة فيه ضمن أربعة مجالات كبرى: الاقتصاد الرقمي، سلاسل الإمداد، الطاقة الخضراء (البديلة) ومكافحة الفساد.

الصين وروسيا

قال بايدن إنه ينظر في مسألة رفع رسوم جمركية على سلع صينية، فرضتها إدارة البيت الأبيض السابقة بقيادة الرئيس السابق، دونالد ترامب، مذكراً أن إدارته لم تكن هي التي وضعت تلك الرسوم.

وقال بايدن "لم نفرض تلك الرسوم الجمركية"، مضيفاً أن المشروع "قيد الدراسة".

من المتوقع أن يناقش البلدان خطط اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية في مقابل قوة الصين المتنامية. وفي هذا الصدد، أكد بايدن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في الدفاع عن تايوان، مضيفاً أن الصين "تلعب بالنار".

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، قال بايدن "هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا"، مضيفاً "كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة".

ومن المتوقع أيضاً أن يعيد الحليفان التأكيد على علاقاتهما الوثيقة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، والاتفاق على أن التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة غير مقبولة.

وفي هذا الشأن قال بايدن إن على روسيا أن تدفع الثمن "على المدى البعيد" بسبب غزوها أوكرانيا.

قمة مجموعة السبع في هيروشيما

أكد رئيس الوزراء كيشيدا بعيد اجتماعه بالرئيس الأميركي أن القمة المقبلة لمجموعة السبع ستعقد في مدينة هيروشيما التي قصفها الأميركيون بالقنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويأتي القرار بعقد القمة هناك وسط تهديدات أطلقها الرئيس الروسي باسخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت روسيا "لخطر وجودي".

ويدعم رئيس الوزراء الياباني مشروع "عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، بحسب ما تقوله وكالة الأنباء اليابانية "إن إتش كي"