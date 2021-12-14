فيديو: الصين تنتقد تصريحات بلينكن بشأن التوسع العسكري الأمريكي في آسيا

انتقدت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن رغبة واشنطن في التوسع اقتصاديا وعسكريا لمواجهة ما وصفه بامتداد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تناقض نفسها "بالمبالغة في وصف ما يسمى بالتهديد الصيني من ناحية بينما تدعي أنها لا تنوي السعي إلى الصراع مع الصين من ناحية أخرى".

وكان بلينكن قد قال خلال كلمة له في إندونيسيا إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بتحقيق السلام والرخاء في المنطقة عبر تعزيز تحالفاتها وإبرام علاقات جديدة مع حلفائها الآسيويين لضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بـ"ميزته التنافسية" في الإقليم.

وندد بلينكن بـ"تصرفات بكين العدوانية" في المنطقة الواقعة "من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ".

وطبقاً للوزير الأمريكي، تسعى واشنطن إلى خلق علاقات أقوى مع الدول الخمس الحليفة لها في المنطقة وهم أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند، بالإضافة إلى تعزيز صلاتها باتحاد دول جنوب شرق آسيا.

ووصف وانغ تصريحات بلينكن بأنها "تحض على الانقسام والمواجهة"، مضيفاً بأنها تعمل على "زرع الفتنة وتقويض التضامن وتعطيل التعاون".