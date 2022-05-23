الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لضابط في الحرس الثوري ويقول إنه حتمي

تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإثنين، بالثأر لصياد خدائي، العقيد في الحرس الثوري، الذي قتل أمس، الأحد، في طهران، قائلاً إن "الثأر أمر حتمي".

تم اغتيال خدائي بإطلاق النار عليه من قبل مسلَّحين يستقلان دراجة نارية في شرق طهران، وهو الهجوم الأبرز على شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الأول/نوفمبر 2020، عندما قتل العالم النووي الابرز في إيران محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف سيارته قرب العاصمة طهران، في عملية اتّهمت طهران عدوها اللدود اسرائيل بتنفيذها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أدان يوم أمس عملية الاغتيال مشيرا إلى أن من يقف خلفها هم عناصر مرتبطون بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة الى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، وقعت عملية الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي الى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه الى الأسفل، وهو جالس الى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما. وأشارت الى أنه أصيب بخمس طلقات.