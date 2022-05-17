التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لقطات لزوجين فرنسيين متهمين بالتجسس

عرض التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء ما وصفه بتفاصيل اعتقال مواطنين فرنسيين اثنين في وقت سابق الشهر الجاري قائلا إنهما جاسوسان سعيا لإثارة اضطرابات.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قالت في 11 مايو-أيار إنها ألقت القبض على أوروبيين بزعم "زعزعة الأمن" في إيران لكنها لم تكشف عن جنسيتيهما.

ونددت فرنسا باحتجازهما باعتباره بلا أساس وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. ويرجح أن يتسبب ذلك الحادث في تعقيد العلاقات بين البلدين مع توقف المحادثات الأوسع بخصوص إحياء الاتفاق النووي.

وذكر التلفزيون الإيراني يوم الثلاثاء أن المعتقلين هما سيسيل كولر (37 عاما) وشريكها جاك باريس (69 عاما)، مضيفا أن "الجاسوسين كانا يعتزمان إثارة اضطرابات في إيران من خلال تنظيم احتجاجات نقابية".

ولم يعلق القضاء الإيراني على الأمر بعد.

وفي باريس، لم ترد حتى الآن وزارة الخارجية الفرنسية على طلب للتعليق على تأكيدات التلفزيون الإيراني.

وأظهرت اللقطات ما ذكر التلفزيون أنه وصولهما إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران في 28 أبريل نيسان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من تركيا، وكذلك اعتقالهما وهما في طريقهما إلى المطار في السابع من مايو أيار.

وكان كريستوف لالوند، الأمين الاتحادي للاتحاد الوطني للتربية والثقافة والتدريب المهني في فرنسا، قال لرويترز يوم 12 مايو أيار إنه يشتبه في أن إحدى العاملات بالاتحاد وزوجها، المفقودين خلال قضاء عطلة في إيران، هما اللذان اعتقلتهما إيران.

وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال مثل هذه الاعتقالات. ودأبت طهران على نفي هذه الاتهامات.

ولطالما طالبت القوى الغربية طهران بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.