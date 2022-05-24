شاهد: تدشين خط قطارات "إليزابيث لاين" في لندن بعد تأخر كبير

دشن الثلاثاء في لندن خط السكك الحديد "إليزابيث لاين" الذي تأخر كثيرا وتجاوزت الميزانية المرصودة له مع الأمل في أن يوفر دفعا اقتصاديا تحتاجه العاصمة البريطانية والبلاد.

ووقف مئات الأشخاص في طوابير أمام محطة بادينغتون في غرب لندن للصعود إلى القطار الأول الذي انطلق عند السادسة والنصف تقريبًا (الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش). وبحلول الساعة العاشرة، وصل عدد الركاب الذي تنقلوا عبر هذا الخط الجديد 130 ألف شخص بحسب شركة النقل في لندن (TfL).

رئيس بلدية لندن صديق خان الذي كان بين ركاب القطار الأول قال لوكالة فرانس برس إن هذا الخط "سيغير قواعد اللعبة في بلدنا ومدينتنا". أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فقد أكد أن المشروع يتوقع أن ينعش الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 42 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار).

ودشن خط واحد من أصل ثلاثة حتى الآن بين محطة بادينغتون وآبي وود في جنوب شرق لندن.

وأعربت نيانا ساراتات عن حماسها لهذا القطار وقالت "أريد ان أعرف سرعته الفعلية. راهنا أنا بحاجة إلى استقلال قطار وحافلة وقطار أنفاق للوصول. هذا الخط قد يقصر رحلتي إلى النصف".

وقال ديفيد الستيني الذي كان في قطار وفد إلى آبي وود بعدما عاد من عمله الليلي في وسط لندن "هذا تحول كبير اختصر فيه نصف الوقت. سيؤدي ذلك إلى زيادة النشاطات واللقاءات الاجتماعية وزيارات الاصدقاء".

أما الخطان الآخران بين شينفيلد في شرق لندن ومحطة ليفربول ستريت ومطار هيثرو وريدينغ غرب العاصمة وبين محطة بادينغتون فسيدشنان في أيار/مايو من العام المقبل.

يتوقع أن ينقل خط القطارات هذا الذي سمي تيمنا بالملكة إليزابيث الثانية، 200 مليون راكب سنويا ليوفر زيادة بنسبة 10 بالمئة في قدرات النقل في شبكة العاصمة البريطانية.

بدأ العمل بالمشروع في 2009 وكان يفترض ان يدشن في 2018. إلا انه واجه مشاكل عدة وارتفعت الكلفة إلى 18,9 مليارا متجاوزة الميزانية بثلاثة مليارات.