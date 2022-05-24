شاهد: عاصفة ترابية ثانية تجتاح العاصمة السعودية الرياض وجارتها الدوحة في غضون أسبوع

بعد العراق والكويت، حجب الغبار المباني الشهيرة في العاصمة السعودية الرياض بسبب العاصفة الرملية التي تجتاح عدة دول في الخليج للمرة الثانية في أقل من أسبوع. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من هذه الظاهرة وانتشارها في عدة دول آخرى بسبب تغير المناخ، ما يعرض صحة الإنسان للخطر. وفي العاصمة القطرية الدوحة، حجب الضباب الرؤية وجعل القيادة صعبة في البلاد. كما تأثرت المطارات حيث تم تأجيل عدة رحلات.