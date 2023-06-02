شاهد: العواصف الرملية تغلق قناة السويس وتقتل امرأة في القاهرة

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن شخصًا قتل وأصيب خمسة آخرون يوم الخميس بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع نتيجة عاصفة رملية اجتاحت العاصمة المصرية.

ووفقًا لصحيفة "الأهرام" الحكومية، فإن العاصفة حطمت أربعة سيارات على طريق 6 أكتوبر في وسط القاهرة، التي يعيش فيها نحو 20 مليون نسمة.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات المرورية عملت على إزالة حطام اللوح الإعلاني وتمكنت من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وتتعرض مصر بانتظام لعواصف رملية خلال فصل الربيع، مما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وفقًا لوزارة الصحة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة المكلفة بالممر البحري الذي تعبر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية، أغلقت السلطات مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس يوم الخميس "بسبب سوء الأحوال الجوية" ومع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار.

وتسببت الرؤية المحدودة بسبب عاصفة ترابية مماثلة ضربت مصر في عام 2021 في احتجاز سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن (Ever Given) التي جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة لمدة تقرب من أسبوع.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.