السعودية لا تتوقع نقصا فوريا في إمدادات النفط العالمية وتؤكد أن يدها لا تزال ممدودة إلى إيران

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الثلاثاء إن المملكة لا تتوقع نقصا فوريا في النفط لكن نقصا معينا في المنتجات البترولية.

وجاء التصريح ردا على سؤال الوزير عن سبب رفض الرياض لدعوات الولايات المتحدة المتكررة بزيادة الإنتاج.

وأدلى بهذا التصريح مخاطبا قادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في سياق متصل قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكنه ليس كافيا. وأضاف أن المملكة لا تزال تمد يدها إلى طهران.

وقال في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الآونة الأخيرة في لبنان "ربما تكون خطوة إيجابية" لكن من السابق لأوانه قول ذلك.