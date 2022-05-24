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سويسرا

السعودية لا تتوقع نقصا فوريا في إمدادات النفط العالمية وتؤكد أن يدها لا تزال ممدودة إلى إيران

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحضر الاجتماع الوزاري للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مراكش، المغرب، 11 مايو 2022
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحضر الاجتماع الوزاري للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مراكش، المغرب، 11 مايو 2022   -   حقوق النشر  FADEL SENNA/AFP

 قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الثلاثاء إن المملكة لا تتوقع نقصا فوريا في النفط لكن نقصا معينا في المنتجات البترولية.

وجاء التصريح ردا على سؤال الوزير عن سبب رفض الرياض لدعوات الولايات المتحدة المتكررة بزيادة الإنتاج.

وأدلى بهذا التصريح مخاطبا قادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

 في سياق متصل قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكنه ليس كافيا. وأضاف أن المملكة لا تزال تمد يدها إلى طهران.

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وقال في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الآونة الأخيرة في لبنان "ربما تكون خطوة إيجابية" لكن من السابق لأوانه قول ذلك.