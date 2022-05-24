شاهد: مترو خاركيف يستأنف نشاطه بعد 3 أشهر من الحرب الدامية

بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي خلف الدمار، استعاد مترو أنفاق خاركيف نشاطه الثلاثاء وسط حالة من الخوف من عودة القصف على المدينة. وتعرضت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لقصف عنيف ومستمر من قبل القوات الروسية أثناء محاولتها السيطرة على خاركيف، مما أجبر السكان على الاحتماء في محطات المترو في جميع أنحاء المدينة.

وبعد أيام من المواجهات العنيفة، تمكن الجيش الأوكراني من صد هجوم القوات الروسية على خاركيف ودفعهم إلى التراجع.

مع استئناف خدمات القطارات، قال أحد الركاب إنه "انتصار، أحد انتصارات مدينتنا". وأشارت ساكنة أخرى إلى أنها لطالما حلمت بهذا اليوم. وتابعت "من الممكن الآن الوصول إلى وسط المدينة في أي وقت من الأوقات، بدلاً من الاضطرار إلى المشي لكيلومترات طويلة للوصول إلى العمل".

كما تم استئناف بعض خدمات النقل العام في خاركيف وسط عمليات تنظيف المدينة والمحطات من بقايا الدمار الذي سببه القصف الروسي.

ستمكن خدمات النقل العام لسكان خاركيف التنقل في المدينة والذهاب إلى العمل وتخفيف حدة أزمة نقص الوقود وارتفاع تكلفة البنزين جراء الحرب.