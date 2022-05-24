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ألمانيا

شولتس: من غير المقبول الوقوف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا في بريتوريا، جنوب إفريقيا، 24 مايو 2022
يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا في بريتوريا، جنوب إفريقيا، 24 مايو 2022   -   حقوق النشر  Themba Hadebe/AP

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إن من غير المقبول أن تقف بعض الدول إلى جانب روسيا فيما يخص الحرب الأوكرانية.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في بريتوريا "هناك بعض الدول التي صوتت لصالح روسيا. لا يمكنني قبول هذا وهو أمر مرفوض".

وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت في  آذار/مارس على قرار للأمم المتحدة يدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال شولتس إنه لا يزال من المهم مناقشة آثار حرب أوكرانيا للتأكد من أنها ستنتهي.