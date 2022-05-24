شولتس: من غير المقبول الوقوف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إن من غير المقبول أن تقف بعض الدول إلى جانب روسيا فيما يخص الحرب الأوكرانية.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في بريتوريا "هناك بعض الدول التي صوتت لصالح روسيا. لا يمكنني قبول هذا وهو أمر مرفوض".

وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت في آذار/مارس على قرار للأمم المتحدة يدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال شولتس إنه لا يزال من المهم مناقشة آثار حرب أوكرانيا للتأكد من أنها ستنتهي.