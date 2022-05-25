الحرب في أوكرانيا | "الوضع في دونباس صعب جداً".. ومسؤول انفصالي يؤكد "انهيار" دفاعات كييف في لوهانسك

أقر الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، في كلمته الليلة، بأن "الوضع في دونباس صعب جداً" مضيفاً أن "كل القوات المتبقية للجيش الروسي نشرت هناك من أجل الهجوم" لأنهم "يريدون تدمير كل شيء".

وقررت موسكو تكثيف هجومها في منطقة دونباس، التي تضم منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصالتنين، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع عنها بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروسية من أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف.

وكان الدفاع عن دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا جزئياً منذ 2014، الحجة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير لغزو أوكرانيا.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن موسكو ستواصل ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" حتى تتحقق جميع الأهداف، مؤكداً استعداد روسيا لحرب طويلة الأمد.

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