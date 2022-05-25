الحرب في أوكرانيا | "الوضع في دونباس صعب جداً".. ومسؤول انفصالي يؤكد "انهيار" دفاعات كييف في لوهانسك

الحرب في أوكرانيا | "الوضع في دونباس صعب جداً".. ومسؤول انفصالي يؤكد "انهيار" دفاعات كييف في لوهانسكمحادثة
أقر الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، في كلمته الليلة، بأن "الوضع في دونباس صعب جداً" مضيفاً أن "كل القوات المتبقية للجيش الروسي نشرت هناك من أجل الهجوم" لأنهم "يريدون تدمير كل شيء".
وقررت موسكو تكثيف هجومها في منطقة دونباس، التي تضم منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصالتنين، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع عنها بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروسية من أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف.
وكان الدفاع عن دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا جزئياً منذ 2014، الحجة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير لغزو أوكرانيا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن موسكو ستواصل ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" حتى تتحقق جميع الأهداف، مؤكداً استعداد روسيا لحرب طويلة الأمد.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
وكالة: الدفاعات الأوكرانية في لوهانسك تنهار
نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن "سفير" منطقة لوهانسك الانفصالية إلى موسكو، روديون ميروشنيك، قوله إن قوات "الجمهورية"، إلى جانب الجيش الروسي، ومقاتلين من "جمهورية دونيتسك الشعبية" اخترقوا الدفاعات الأوكرانية في منطقة لوهانسك.
وقال ميروشنيك: الدفاعات الأوكرانية تنهار. هناك هجوم جار على زولوت (بلدة من المنطقة). قوات حفظ السلام تتقدم باتجاه مالوريازانتسيفو وفولشيياروفكا. من غير المعلوم بعد كم تبقى من القوات الأوكرانية هناك بالتحديد.
حاكم منطقة لوهانسك: الوضع يزداد سوءاً في كل يوم وكل ساعة
قال حاكم منطقة لوهانسك حيث تندلع مواجهات عنيفة حالياً بين الجيشين الروسي والأوكراني، إن الوضع "يزداد سوءاً يوماً بعد يوم". وقال سيرهي غيداي الأربعاء "الوضع يزداد سوءاً كل يوم وكل ساعة. يريدون محو سيفيدونيتسك عن وجه الأرض".
وأضاف غيداي إلى أن الجيش الروسي دفع بآلاف الجنود للسيطرة على لوهانسك وأن القصف المدفعي على مدينة سيفيرودونيتسك كان عنيفة إلى درجة أن السكان الـ15 ألفاً الذين بقوا فيها عجزوا عن مغادرتها.
زيلينسكي: الوضع في دونابس "صعب جداً"
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته الليلية، إن الوضع في منطقة دونباس "صعب جداً"، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى تدمير المنطقة الشرقية الواقعة في شرق البلاد.
وأضاف زيلينسكي أن الجيش الروسي "يصب كلّ جهوده في المنطقة. المحتلون يريدون تدمير كلّ شيء هناك".
ونقلت رويترز عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن الجيش الروسي، الذي يحاول السيطرة بشكل كامل على منطقتي لوهانسك ودونيتسك، تمكن من السيطرة على ثلاث بلدات جديدة بينها سفيتلودارسك.
وتتقدم القوات الروسية لتطويق المدينتين الواقعتين إلى أقصى شرق المنطقتين الانفصاليتين، سيفيرودونيستك، وليسيشانسك.
أوكرانيا: الجيش الروسي قتل 14 مدنياً على الأقل في دونباس الثلاثاء
قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قتلت 14 مدنياً على الأقل وأصابت 15 آخرين يوم الثلاثاء خلال هجمات واسعة في منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق البلاد، حيث تركز موسكو هجومها الأحدث.
وأضاف في منشور على فيسبوك أن القوات الروسية استخدمت طائرات وراجمات صواريخ ومدفعية ودبابات وقذائف مورتر وصواريخ في هجومها على المنطقتين، اللتين يسيطر على أجزاء كبيرة منهما انفصاليون يتحدثون الروسية.
المستشار الألماني السابق شرودر يقول إنه رفض ترشيحه للمجلس الإشرافي لغازبروم
قال المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر الثلاثاء إنه رفض ترشيحه للمجلس الإشرافي لعملاق الغاز الروسي غازبروم الذي يسيطر عليه الكرملين. وكتب شرودر في حسابه على (لينكد إن) "تخليت عن ترشيحي للمجلس الإشرافي لغازبروم منذ وقت طويل... أبلغت هذا للشركة أيضاً."
وامتنعت غازبروم عن التعقيب بشأن ترشيح شرودر.