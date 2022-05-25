حفل موسيقي لأوركسترا إسرائيلية بأهرامات الجيزة يثير حفيظة المصريين

قامت أوركسترا إسرائيلية بإحياء حفل موسيقي بالأهرامات في محافظة الجيزة المصرية الأسبوع الماضي وفق ما أعلنته "إسرائيل بالعربية" على تويتر.

وأشار الحساب إلى أن الحدث يعد الأول من نوعه منذ 40 عاما، حيث عزفت الفرقة كلاسيكيات مصرية في مصر وذلك في إطار احتفال سفارة اسرائيل في القاهرة بعيد استقلال الدولة الـ 74.

وكانت قناة "كان نيوز" الحادية عشرة العبرية قد نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها كذلك "لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها خلف الأهرامات في مصر، كجزء من فعاليات الاحتفال بعيد استقلال إسرائيل في السفارة في القاهرة" وتحدثت القناة عن الحفل بحضور قائد الإوركسترا الإسرائيلي أرييل كوهين.

وأثار إقامة حفل الفرقة الموسيقية بالأهرامات موجة انتقادات وغضب في الوسط المصري، حيث عبر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم لما حدث.

وقال صاحب حساب "سعد كامل": اوركسترا اسرائيلية تعزف في الاهرامات احتفالا بيوم استقلال اسرائيل.. واضح ان الموضوع تم في السر عشان اللقطة لأن لو اصغر عيل ف الشارع عرف انكم صهاينة كان عمل منكم برجر حلال"

فيما غرد محمد عبد الرحمن قائلا " اوركسترا اسرائيلية تعزف امام الاهرامات احتفالًا بعيد الاستقلال.. احنا حرفياً بنعيش والعار فوق رؤوسنا جميعاً ولا احد يستطيع مسح العار عنا".

كما قال صاحب حساب كارما بوليس" يا عيني على الأمة العربية! ..أوركسترا اسرائيلية في الأهرامات للإحتفال "بعيد الإستقلال الإسرائيلي". أمة ضحكت من جهلها الأمم".

فيما وصف صاحب حساب فارس المصري الحفل بـ"فضيحة تطبيعية جديدة" "إحتفالا بذكرى النكبة..أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات".

فيما تطرق الأستاذ الجامعي أحمد فؤاد أنور إلى الفرقة مغردا "(فرقةً النور) فرقة إسرائيلية -متخصصة في الغناء الشرقي والمصري تأسست ٢٠١٣ وسبق لها عمل حفلة في الإمارات- قامت بعمل حفلات من تنظيم السفارة في القاهرة.. إحداها على خلفية الأهرامات".