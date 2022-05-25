تقرير جديد.. فجورٌ وثمالة في حفلات مقر الحكومة البريطانية "بارتي غيت" أثناء ليالي الإغلاق

اندلع شجار، وتقيأ أحد الحاضرين، وأفرط الحاضرون في شرب الخمور عندما أقام الموظفون في مقر رئيس الوزراء البريطاني في داوننغ ستريت حفلا وسط أزمة فيروس كورونا في بريطانيا في وقت كانت فيه بقية البلاد تلتزم بقواعد الإغلاق الصارمة.

وقعت هذه الحوادث في حفل أقيم في 18 يونيو حزيران 2020، بدأ في قاعة مجلس الوزراء وانتقل لاحقا إلى غرفة أمين مجلس الوزراء القريبة وغادر آخر موظف في الساعة 3.13 صباح اليوم التالي.

وحضرت رئيسة لجنة أخلاقيات العمل السابقة في الحكومة هيلين ماكنمارا لفترة من المساء وقدمت آلة كاريوكي وهي آلة صوتية حسبما أظهر تقرير حول انتهاكات إجراءات العزل العام في المباني الحكومية أثناء الجائحة.

وجاء في التقرير "استمر الحدث لعدة ساعات. أفرط البعض في شراب الخمور. كان أحدهم مريضا. وحدثت مشادة طفيفة بين شخصين آخرين".

في ذلك الوقت ، كان هناك حظر على التجمعات الكبيرة للمساعدة في احتواء العدوى.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي فرضت عليه الشرطة غرامه بسبب حضوره إحدى الحفلات، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث في داوننج ستريت، مضيفاً أنه يشعر بالمرارة إزاء الأحداث التي لم يكن حاضرا فيها.

وقال التقرير إن بعض الموظفين المخمورين تم تشجيعهم على المغادرة من الباب الخلفي، لكن آخرين "ظلوا في المبنى واستمروا في شرب الخمر حتى الساعات الأولى (من الصباح)".

سلوك "غير مقبول"

قالت الموظفة الحكومية الكبيرة سو جراي التي أجرت التحقيقات إنها على علم "بأمثلة عديدة" لسلوكيات "غير مقبولة" تجاه موظفي الأمن والنظافة في داوننغ ستريت.

وسلطت جراي الضوء على مناسبات ومواقف أثار فيها الموظفون أسئلة حول ما إذا كان يتعين المضي قدما في إقامة الحفلات، أو حول السكر في داوننغ ستريت، وتم تجاهل مخاوفهم.

وقال التقرير "اكتشفت أن بعض الموظفين شهدوا أو تعرضوا لسلوكيات في العمل شعروا بالقلق حيالها ولكنهم أحسوا في بعض الأحيان بأنهم عاجزون عن إثارتها بالشكل المناسب".

وذكر التقرير أن عامل نظافة وجد نبيذا أحمر مسكوبا على الجدران وعلى صناديق أوراق آلات التصوير بعد حفل أُقيم في 18 ديسمبر كانون الأول في المكتب الصحفي في داوننغ ستريت.