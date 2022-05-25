فيديو: النجم المصري محمد صلاح يؤكد بقاءه في صفوف ليفربول الموسم المقبل

أكّد النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في صفوف ناديه ليفربول الإنجليزي حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما اذا كان سيجدّده من عدمه.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل في مفاوضات طويلة الأمد في الأشهر الأخيرة مع ليفربول من أجل تجديده، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

وفي مؤتمر صحافي مفتوح مخصّص لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في باريس السبت المقبل، أكّد النجم المصري بأن كل تركيزه منصب على إحراز اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرته بعد الأول مع ليفربول بالذات عام 2019 عندما تغلّب فريقه على توتنهام 2-صفر.

وقال صلاح "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

تابع اللاعب البالغ 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنجليزي "لا أريد أن أكون أنانيا، الأمر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، أريد رؤية الكأس بين يدي هندو (جوردان هندرسون قائد الفريق)".

مانيه وبارين ميونيخ

أما شريكه في خط المقدمة السنغالي ساديو مانيه فرفض بدوره الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023 أيضا بقوله لشبكة "سكاي سبورتس".

قال اللاعب في هذا الصدد بعد تكهنات حيال انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني "السؤال حول مستقبلي سأعلن عنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. سأجيب على هذا السؤال اذا قررت البقاء او الرحيل بعد دوري الأبطال".

ساديو مانيه AFP

في المقابل، نفى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أن يكون مصير كل من صلاح وسانيه مرتبطاً بنتيجة المباراة النهائية بقوله "كلا على الإطلاق. لماذا؟ إذا فزنا هل يريدان الرحيل؟".

وأضاف "نحت نتفاوض مع جميع اللاعبين لكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذا الأمر. كل الأمور واضحة".

وتابع "يملك اللاعبون فكرة معينة، ونحن لدينا فكرة معينة وفي بعض الأحوال تتطابق الأفكار وفي بعض الأحيان لا يحصل هذا الأمر لكن يتم العمل سويا. نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة".

وأعرب كلوب عن أمله في مشاركة لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في المباراة النهائية بعد خروجه مصاباً ضد ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الأحد الماضي بقوله "يبدو أنه سيشارك في تدريبات الغد (الخميس). سيكون أمراً مساعداً بكل تأكيد وسنرى على ضوئها".

وأوضح "بعد المباراة (ضد ولفرهامبتون) لم أكن إيجابياً حيال الإصابة لكننا تلقينا أنباء قللت من شأنها في الليلة ذاتها".