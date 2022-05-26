الدفاع المدني السوداني يسيطر على حريق ضخم اندلع في ميناء سواكن

سيطر الدفاع المدني السوداني الخميس على حريق ضخم، اندلع في ميناء سواكن في شرق السودان على ساحل البحر الأحمر.

واستمرت النيران مشتعلة لساعات في منطقة إنزال البضائع الاربعاء كما غطت سحابة من الدخان سماء المنطقة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق.

وقال طه أحمد مختار مدير الميناء لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من سواكن "تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل الدفاع المدني والعاملين في الميناء".

وأكد مختار أن تحقيقا فتح في الحادث، كما شكلت لجنة لتقييم الخسائر.

ووصف مسؤول بالميناء تحدث لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء الوضع بأنه "كارثي".

ووقع الحادث في الميناء التجاري الرئيسي في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تعمقت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.

ويبعد ميناء سواكن التاريخي 60 كيلومتراً من بورتسودان الميناء السوداني الأكبر والواقع على البحر الأحمر. ويعتبر الميناء مركزاً تجارياً مهما يجذب أطماع قوى أقليمية.

وقع البشير اتفاقا مع تركيا في عام 2017 لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، وأثار هذا التحرك غضب مصر ودول إسلامية سنية قلقة من الانتشار التركي في البحر الاحمر.

وعلق الاتفاق عقب الإطاحة بالبشير.