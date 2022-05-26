الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات هليكوبتر شينوك لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر شينوك 47-إف وعتاد متصل بها لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف، مشيرا إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ.

وطبقاً لوزارة الدفاع الأمريكية، تأتي الصفقة ل"تدعيم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج دول الناتو" واصفةً مصر بال"شريك الاستراتيجي الهام" لواشنطن في الشرق الأوسط.

طائرة هليكوبتر من طراز شينوك AP Photo

وقالت الوزارة إن الصفقة ستعمل على "تحسين قدرة الرفع الثقيل في مصر" وإن "مصر ستستخدم هذه القدرة لتعزيز دفاعها عن الوطن وردع التهديدات الإقليمية".

وحرصت الوزارة الأمريكية على التنويه بأن الصفقة "لن تفسد التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".