مقتل فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فتى يبلغ من العمر 15 عاماً قتل "برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 90 شخصاً في احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة.

بيان الهلال الأحمر ذكر أيضاً أن فلسطينياً واحداً على الأقل أصيب في ساقه قبل أن يُنقل إلى المستشفى فيما أصيب آخرون بقنابل صوت ورصاص مطاطي وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بالقمع الإسرائيلي، قائلة إن السكان يحتجون على توسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

ووقعت أسوأ الاشتباكات في بلدة حوارة بوسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس.