الزعيم الشيشاني قديروف: عملية أوكرانيا انتهت والدور القادم على بولندا

قال الزعيم الشيشاني الداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية غزو أوكرانيا انتهت متوعداً بولندا بأن تكون الوجهة القادمة لعملية عسكرية روسية.

وقال قديروف في فيديو نشره على تطبيق تلغرام: "أوكرانيا عملية منتهية، أنا مهتم (الآن) ببولندا. ما الذي تحاول بولندا فعله؟ إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا (بمهاجمة بولندا) فسنظهر لكم معدنكم الحقيقي في ست ثوان".

وأضاف مستكملاً حديثه الموجه لوارسو: "من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسمياً. لن ندع الأمر يمر. فقط كما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جداً - مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم".

واتهم قديروف، الذي أعلن سابقاً أنه نشر 12 ألف مقاتل شيشاني لدعم روسيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعاطي مخدر الكوكايين وطالبه بالاستسلام وقبول شروط موسكو.

وقال: "ستصبح أوكرانيا لنا قريباً، وسينفذ الكوكايين من زيلينسكي أو يعود أخيراً إلى رشده ويقبل الشروط التي قدمها رئيسنا (بوتين)".

وتزود بولندا أوكرانيا بعدد من الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

كذلك استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى البلاد في 24 شباط/فبراير.

وتعرض سفير روسيا لدى وارسو للرش بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من الزهور احتفالاً بيوم النصر في 9 أيار/مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.