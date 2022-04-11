قديروف يقول إن روسيا ستستولي على كييف والبنك الدولي يتوقع كارثة للاقتصاد الأوكراني

قديروف يقول إن روسيا ستستولي على كييف والبنك الدولي يتوقع كارثة للاقتصاد الأوكرانيمحادثة
تتأهب القوات المسلحة الأوكرانية الإثنين لمواجهة هجوم روسي جديد في الوقت الذي هزت فيه انفجارات قوية المدن في الجنوب والشرق بينما يعتزم المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول اجتماع مباشر لبوتين مع مسؤول كبير من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.
ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في وقت متأخر من مساء الأحد إن الأسابيع المقبلة ستشهد عمليات عسكرية شرق البلاد.وتوقع رئيس بلدية لوغانسك في منطقة دونباس سيرغيي غايداي عبر فيسبوك أن "تستمر المعركة للسيطرة على دونباس أياماً عدة وخلال تلك الأيام قد تتعرض مدننا لدمار كامل".
في السياق قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عبر تلغرام، إن القوات الروسية ستستولي على كيف وأكد أنه سيكون هناك هجوم، ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضاً على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)، مضيفاً "سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل أولاً، ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".
قديروف: القوات الروسية ستستولي على كييف
قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الإثنين إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.
وأضاف في تسجيل مصور بث على قناته على تلغرام "سيكون هناك هجوم... ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)".
سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول... ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى.
وتقاتل القوات الشيشانية مع الجيش الروسي، خصوصاً في مدينة ماريوبول الجنوبية التي دُمرت بنسبة 90 بالمئة بحسب مسؤولين أوكرانيين. ونشر قديروف في السابق مقاطع فيديو لمقاتلين تابعين له في المدينة، حيث تجري معارك شوارع عنيفة.
المخابرات البريطانية: الجيش الروسي يعطي الأولوية لاستخدام القنابل الفسفورية في دونيستك ولوغانسك
ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر الإثنين أن القصف الروسي استمر في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث صدت القوات الأوكرانية عدة هجمات أسفرت عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية روسية.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن استخدام القوات الروسية السابق للذخائر الفوسفورية في منطقة دونيتسك يثير أيضاً احتمال استخدامها في المستقبل في ماريوبول مع احتدام القتال من أجل السيطرة على المدينة.
وأضافت في النشرة أن اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند الاستهداف وشن الضربات ويزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU
المستشار النمساوي إلى موسكو
يصل المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى موسكو الإثنين حيث يلتقي الرئيس الروسي بعدما زار أوكرانيا السبت. وقال كارل نيهامير إنه ينوي "بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم نحو السلام" حتى لو كانت الفرص ضئيلة. وأوضح أن هذه الزيارة لموسكو "مهمة دونها مخاطر" لكنها تشكل كذلك "فرصة حوار".
وينوي نيهامر التطرق في الكرملين إلى "جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها السبت.
والأحد جاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الفظائع التي شهدناها في "بوتشا لم تحصل بين ليلة وضحاها. فمدى سنوات حرّضت النخب السياسية والدعاية الروسية على الكراهية، وعمدت إلى تصوير الأوكرانيين على أنهم بلا إنسانية، وعزّزت نظرية تفوّق الروس ومهدّت لهذه الفظائع".
لكن في مقابلة مع محطة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية مساء الأحد أعرب كوليبا عن استعداده للتفاوض مع موسكو. وأوضح "إذا كان الجلوس مع الروس يساعد على تجنب مجزرة واحدة على الأقل كتلك التي حصلت في بوتشا أو هجوم آخر كذلك الذي طال كراماتورسك فينبغي أن نغتنم هذه الفرصة".
زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم
واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حملته الدؤوبة لحشد الدعم الدولي وشحذ همة مواطنيه قائلاً إن الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة وصعبة. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة بثت في وقت متأخر من الليل "ستكون روسيا أكثر خوفاً. ستكون خائفة من الخسارة. ستخشى أن يتحتم عليها الاعتراف بالحقيقة".
وتابع "ستنتقل القوات الروسية إلى عمليات أكبر في شرق دولتنا. قد يستخدمون المزيد من الصواريخ ضدنا وحتى المزيد من القنابل التي يتم إسقاطها جوا. لكننا نستعد لما سيقومون به. سنرد".
وتتأهبت القوات المسلحة الأوكرانية هذا الإثنين لمواجهة هجوم روسي جديد في الوقت الذي هزت فيه انفجارات قوية المدن في الجنوب والشرق.
توقعات البنك الدولي كارثية لأوكرانيا
أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانياً الأحد بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع. وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11.2 بالمئة، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً لها.
بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 آذار/مارس بانخفاض قدره 20 بالمئة.
سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11.2 بالمئة (توقعات البنك الدولي)
وتوقع البنك انكماشا بنسبة 4.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نمواً بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1.9 بالمئة).
إجلاء 2824 عبر ممرات إنسانية يوم الأحد
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في منشور على الإنترنت إن 2824 شخصاً تم إجلاؤهم من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية يوم الأحد. وأضافت أن من بين هؤلاء 213 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.
وسابقاً أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فرّوا من بيوتهم إلى خارج البلاد منذ بداية الحرب، في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما بلغ عدد النازحين أكثر من ستة ملايين.
الاتحاد الأوروبي قد يراجع أهداف الطاقة المتجددة مع مقاطعة الغاز الروسي
قال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز الأحد إن التكتل قد يضع أهدافاً أكثر طموحاً لانتقاله إلى الطاقة المتجددة في الوقت الذي يبحث فيه عن بدائل لواردات النفط والغاز من روسيا.
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على الخفض الجماعي لصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وهي خطوة نحو الوصول إلى "الحياد الصفري" للانبعاثات بحلول عام 2050.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، اقترحت المفوضية الأوروبية أيضاً أن تخفض أوروبا وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وتضع خططا للتخلص التدريجي منه بحلول عام 2027. ومن المقرر أن تقترح المفوضية خطة "استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي" في مايو أيار لكيفية وقف استهلاك التكتل للوقود الأحفوري الروسي.
ما سنفعله في الأسبوعين المقبلين هو العمل نحو ما أسميه مبادرة استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك نرغب في تسريع انتقال الطاقة. لذلك قد نراجع أهدافنا في هذا السياق. (فرانس تيمرمانز)
وأشار تيمرمانز إلى أن مثل هذه المراجعة تعني "نسبة أعلى من الطاقة المتجددة لعام 2030"، رافضا إعطاء أرقام للأهداف الجديدة المحتملة.
مقتل عشرة مدنيين في ضربات شرق أوكرانيا
قتل عشرة مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات نُفذت السبت جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة مساء الأحد. وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام "خلال اليوم، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وإصابة 11".
وخاركيف هي ثاني مدن أوكرانيا وبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليون ونصف مليون نسمة، وتقع على بعد 40 كلم من الحدود الروسية. وشهدت المدينة معارك طاحنة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، لكن موسكو اخفقت في السيطرة عليها. وانسحبت القوات الروسية في الأيام الأخيرة من منطقة خاركيف وتراجعت إلى شرق أوكرانيا وجنوبها.