قديروف يقول إن روسيا ستستولي على كييف والبنك الدولي يتوقع كارثة للاقتصاد الأوكراني

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر الإثنين أن القصف الروسي استمر في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث صدت القوات الأوكرانية عدة هجمات أسفرت عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية روسية.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن استخدام القوات الروسية السابق للذخائر الفوسفورية في منطقة دونيتسك يثير أيضاً احتمال استخدامها في المستقبل في ماريوبول مع احتدام القتال من أجل السيطرة على المدينة.

وأضافت في النشرة أن اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند الاستهداف وشن الضربات ويزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

