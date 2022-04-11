قديروف يقول إن روسيا ستستولي على كييف والبنك الدولي يتوقع كارثة للاقتصاد الأوكراني

تتأهب القوات المسلحة الأوكرانية الإثنين لمواجهة هجوم روسي جديد في الوقت الذي هزت فيه انفجارات قوية المدن في الجنوب والشرق بينما يعتزم المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول اجتماع مباشر لبوتين مع مسؤول كبير من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في وقت متأخر من مساء الأحد إن الأسابيع المقبلة ستشهد عمليات عسكرية شرق البلاد.وتوقع رئيس بلدية لوغانسك في منطقة دونباس سيرغيي غايداي عبر فيسبوك أن "تستمر المعركة للسيطرة على دونباس أياماً عدة وخلال تلك الأيام قد تتعرض مدننا لدمار كامل".

في السياق قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عبر تلغرام، إن القوات الروسية ستستولي على كيف وأكد أنه سيكون هناك هجوم، ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضاً على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)، مضيفاً "سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل أولاً، ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".