قديروف يقول إن جنوده سيطروا على مدينة بوباسنا الأوكرانية

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية يوم الأحد، إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل/ نيسان، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوغانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية ، سيطروا على معظم بوباسنا.. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، لكن أوليكسي اريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر يوم السبت، إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرغي غيداي حاكم منطقة لوغانسك يوم السبت أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة. وأضاف في منشور مصور على تيليجرام "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

وتابع أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تلغرام لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة في أوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين تم نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.