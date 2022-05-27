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كارميلا بوربا

تدخل الإندونيسية كارميلا بوربا بدراجتها النارية تحت أضواء الكرنفال الليلي لمدينة بوغو وتبهر الجميع بقيادتها أفقيا داخل أسطوانة خشبية تسمى برميل الشيطان.

بوربا تعد ضمن حفنة من النساء اللواتي ينافسن الرجال بمهاراتهن الفائقة في أداء حركات بهلوانية خلال قيادة الدراجات البخارية.

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