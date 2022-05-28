بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا "بلا قيود"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت "استعداد" بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب "بلا قيود" من أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين بحسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إن "روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود"، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

من جهتهما طالب شولتس وماكرون من بوتين إجراء "مفاوضات مباشرة جدية" مع زيلينسكي للتوصل لاتفاق لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن بلدة ليمان بشرق أوكرانيا أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية والقوات المدعومة من موسكو في المنطقة.

وأعلن انفصاليون متحالفون مع روسيا، من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، يوم الجمعة أنهم استولوا بالكامل على المدينة، وهي مركز للسكك الحديدية غربي سيفيرودونيتسك.

وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إن روسيا استولت على معظم ليمان لكن قواتها تعرقل تقدما إلى مدينة سلوفيانسك على بعد 20 كيلومترا نحو الجنوب الغربي.

وتقاتل القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة على ليمان منذ عدة أيام.

وفي إفادة يومية، قالت روسيا إنها شنت ضربات صاروخية لتدمير مواقع قيادة أوكرانية في باخموت وسوليدار. وتقع البلدتان على طريق مهم استراتيجيا يمتد إلى الجنوب الغربي من ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، حيث يتركز هجوم روسيا الرئيسي حاليا.