الحرب في أوكرانيا | الجيش الروسي يصعد في دونباس والخارجية البريطانية تحذر من استرضاء بوتين

الحرب في أوكرانيا | الجيش الروسي يصعد في دونباس والخارجية البريطانية تحذر من استرضاء بوتينمحادثة
قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، ما يهدّد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار الغزو الذي دخل شهره الرابع.
وبعد الفشل في الاستيلاء على كييف أو خاركيف، تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس، التي تتألف من مقاطعتين في الشرق، كان الانفصاليون يسيطرون على أجزاء منها. وأرسلت روسيا آلاف القوات إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر سيفيرسكي دونيتس، ومدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية. وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوهانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيسي للكرملين.
وبالتزامن مع الأحداث الميدانية، ردّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على بعض الدعوات التي صدرت في الغرب وقال إن أوكرانيا لن تتخلى عن سيادتها لتحقيق السلام. كلام زيلينسكي أكدّت عليه وزارة الخارجية البريطانية، التي حذرت هذا الخميس من المحاولات "لاسترضاء" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واصفة إياها بالخطيرة.
أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا
مسؤول في شبه جزيرة القرم: أوكرانيا خسرت بحر آزوف إلى الأبد
قال غريغوري مورادوف، نائب رئيس وزراء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014، الخميس، إن أوكرانيا خسرت بحر آزوف إلى الأبد، بحسب ما نقلته وكالات إعلامية غربية عن وكالة ريا نوفوستي الروسية.
ونقلت الوكالة عن مورادوف التالي:
أوكرانيا خسرت بحر آزوف إلى الأبد. المرفآن في منطقتي زابوريجيا وخيرسون لن يتم استخدامها أبداً من قبل الأوكرانيين مستقبلاً. أنا متأكد أنه بعد إعادة توحيد مناطقنا مع روسيا، سيعود بحر آزوف، كما كان سابقاً، بحراً داخلياً في روسيا الفدرالية (غريغوري مورادوف، نائب رئيس وزراء شبه جزيرة القرم)
كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول عينته روسيا مؤخراً في منطقة زابوريجيا الأوكرانية المحتلة، وهو فلاديمير روغوف، قوله إن منطقتي خيرسون وزابوريجيا لن تخضعا بعد اليوم لسيطرة كييف.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت أوكرانيا إنها لن تناقش في أي اتفاقية سلام لا تحفظ أراضيها وسيادتها، بينما قال دميتري مدفيديف، الرئيس الروسي السابق وحليف فلاديمير بوتين إن روسيا لن تقبل أي اتفاق سلام لا يعترف بسيادة موسكو على القرم.
وكالة نقلاً عن مسؤول انفصالي: عدد أسرى الحرب الأوكرانيين في لوهانسك ودونيتسك يبلغ نحو 8 آلاف
نقلت وكالة تاس للأنباء عن روديون ميروشنيك، المسؤول الانفصالي في منطقة لوهانسك، قوله، الخميس، إن عدد أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين في ما يسميه الانفصاليون "جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين"، اللتين تساندهما روسيا، والمعلنتين من جانب واحد، يبلغ نحو ثمانية آلاف أسير.
وأضاف ميروشنيك "هناك الكثير من الأسرى. يوجد بالطبع عدد أكبر منهم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن لدينا أيضا ما يكفي، والآن يبلغ العدد الكلي حوالي ثمانية آلاف. إنه عدد كبير، والمئات حرفياً يضافون كل يوم".
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأرقام.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن زعيم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك دعوته الخميس إلى تسريع العملية العسكرية في منطقة دونباس. ونقلت رويترز عن دنيس بوشيلين قوله إن "كييف منعت إمدادات المياه عن المدن الرئيسية في شمال المنطقة ودعا إلى تكثيف الأعمال العسكرية".
وزارة الدفاع البريطانية تقدم تقييماً لأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، إن قوات الإنزال الجوي الروسية (المظليون - ويعرّف عنها الغرب بـVDV) أخفقت تكتيكياً بشكل كبير، أكثر من مرة خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وفي آخر قراءة من الاستخبارات البريطانية، قالت وزارة الدفاع إن موسكو دفعت بقوات الإنزال الجوي للمشاركة في مهمات عسكرية تلائم القوات البرية أكثر، ما أدى إلى تكبدها "خسائر كبيرة".
وقالت الوزارة إن تلك الخسائر تعود إلى "سوء الإدارة الاستراتيجية" من جانب وزارة الدفاع الروسية.
وذكرت الاستخبارات البريطانية أحداث مفصلية، تعرضت خلال قوات الإنزال الجوي الروسية لضربات كبيرة، بينها الهجوم على مطار هوستوميل بالقرب من كييف في مارس/آذار، ومحاولة عبور نهر سيفيرسكي دونيتس في دونباس مؤخراً.
الخارجية البريطانية: المحاولات لاسترضاء بوتين خطيرة
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قبيل زيارتها إلى البوسنة والهرسك، اليوم، الخميس إن المحاولات "لاسترضاء" فلاديمير بوتين خطيرة.
وفي بيان نشرته الوزارة قالت تراس إن العدوان الروسي على أوكرانيا "يجب الرد عليه بالقوة" مضيفة "يجب أن نكون مصرين على تأمين الانتصار لأوكرانيا عبر المساعدات العسكرية لجيشها والعقوبات على روسيا.
وأشارت تراس إلى أن الخط الذي سلكته بريطانيا الآن للرد على الغزو الروسي، لا يمكن التراجع عنه، قائلة "لا يمكننا رفع قدمنا بعد الآن عن دواسة البنزين". وذكر البيان أيضاً أن تراس ستتوجه بكلمة إلى القوات المسلحة في البوسنة والهرسك وتهدف إلى مناشدة حلفاء بريطانيا الغربيين على "تأمين خسارة بوتين".
كييف تشكر باريس على معالجة جرحى حرب أوكرانيين
أعلن وزير الدفاع الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، مساء الأربعاء أنّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف شكره خلال اتصال هاتفي على استضافة فرنسا جرحى حرب أوكرانيين في مستشفياتها، ولا سيّما في المستشفيات العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إنّه خلال المكالمة الهاتفية شكر الوزير الأوكراني فرنسا على الرعاية التي تقدمّها لجرحى حرب أوكرانيين. ومن جهته أوضح مكتب الوزير الفرنسي لوكالة فرانس برس أنّ مستشفى بيرسي العسكري في منطقة باريس استقبل أول جنديين أوكرانيين.
ولفت البيان إلى أنّ الوزير الأوكراني "ذكّر بالحاجات الكبيرة للقوات المسلّحة الأوكرانية لتتمكّن من مواصلة جهودها في مواجهة الهجمات الروسية، في وقت يمكن أن يطول فيه أمد النزاع".
ونشر الجيش الأوكراني صوراً أولى لنحو عشرة مدافع من طراز "سيزار" قدّمتها له فرنسا ويستخدمها الآن ضدّ الجيش الروسي، من دون أن يحدّد مكان استخدامها بالضبط.
ومن المقرّر أن تقدّم هولندا وألمانيا نحو عشرة مدافع أخرى إلى أوكرانيا.
[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 25, 2022
🔸 Photos présumées des obusiers « Caesar » transférés par la France présents sur le territoire ukrainien. pic.twitter.com/DLABpyoq4a
البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى ركود عالمي
أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأربعاء إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة، وأيضاً توفر الأسمدة، قد تثير ركوداً عالمياً.
وأبلغ مالباس ندوة استضافتها غرفة التجارة الأميركية أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقال إن انخفاض إنتاج الأسمدة سيزيد الأوضاع سوءاً في مناطق أخرى.
بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي... من الصعب الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا (رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس)
ولكن مالباس لم يقدم توقعات محددة، مضيفاً أن اقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا من المتوقع أن يعاني انكماشاً كبيراً في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤاً في النمو.
وقال إن الدول النامية هي الأكثر تضرراً بالنظر إلى النقص في الأسمدة ومخزونات الغذاء وإمدادات الطاقة. ومضى قائلاً "فكرة أن تتضاعف أسعار الطاقة هي في حد ذاتها كافية لإثارة ركود."
وخفض البنك الدولي بالفعل توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بنحو نصف نقطة مئوية إلى 3.2 بالمئة من 4.1 بالمئة بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يقدم مالباس أي تفاصيل بشأن متى قد يبدأ ركود عالمي.
شبّه الرئيس الأوكراني بعض الدعوات الغربية الموجهة إلى أوكرانيا لتقديم تنازلات بهدف السلام، باتفاق ميونيخ الذي وقع عام 1938، والذي حصل بموجبه الدكتاتور النازي، أدولف هتلر، على أراضٍ إضافية.
روسيا تصعّد في دونباس وتقصف أكثر من 40 بلدة بحسب الأوكرانيين
قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، مما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار الغزو الذي دخل شهره الرابع.
وبعد الفشل في الاستيلاء على كييف أو خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس، التي تتألف من مقاطعتين في الشرق، لصالح الانفصاليين.
وأرسلت روسيا آلاف القوات إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر سيفيرسكي دونيتس ومدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية. وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوهانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيسي للكرملين.
وقالت قوة المهام المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك "قصف المحتلون أكثر من 40 بلدة في منطقة دونيتسك ولوهانسك مما أدى إلى تدمير 47 موقعاً مدنياً أو وقوع أضرار بها، بما يشمل 38 منزلاً ومدرسة واحدة. ونتيجة لهذا القصف، قُتل خمسة مدنيين وأصيب 12 بجروح".
وذكر بيان القوة أنه تم صد عشرة هجمات وتدمير أربع دبابات وأربع طائرات مسيرة وقتل 62 من "جنود العدو".