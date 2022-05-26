الحرب في أوكرانيا | الجيش الروسي يصعد في دونباس والخارجية البريطانية تحذر من استرضاء بوتين

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، ما يهدّد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار الغزو الذي دخل شهره الرابع.

وبعد الفشل في الاستيلاء على كييف أو خاركيف، تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس، التي تتألف من مقاطعتين في الشرق، كان الانفصاليون يسيطرون على أجزاء منها. وأرسلت روسيا آلاف القوات إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر سيفيرسكي دونيتس، ومدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية. وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوهانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيسي للكرملين.

وبالتزامن مع الأحداث الميدانية، ردّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على بعض الدعوات التي صدرت في الغرب وقال إن أوكرانيا لن تتخلى عن سيادتها لتحقيق السلام. كلام زيلينسكي أكدّت عليه وزارة الخارجية البريطانية، التي حذرت هذا الخميس من المحاولات "لاسترضاء" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واصفة إياها بالخطيرة.

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