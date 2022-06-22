شولتس يؤكد أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة" ويدعو إلى مواصلة دعم كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء قبل اجتماعات مجموعة دول السبع وحلف شمال الأطلسي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة".

وأكد أمام النواب الألمان "ما زلنا بعيدين عن مفاوضات السلام لأن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام" داعيا حلفاءه إلى "الاستمرار" في دعم كييف من خلال العقوبات و"تسليم الأسلحة" لأوكرانيا.

وفي إشارة إلى المبادرة الأمريكية التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قال إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد من أجل "الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا".

وخلال زيارته لمدينة إيربين الأوكرانية التي دمرتها الحرب الأسبوع الماضي، قال شولتس إنه رأى مستوى من الدمار "يذكر بصور ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية".

وأضاف شولتس أنه فيما حشد الاتحاد الأوروبي المليارات من أجل أوكرانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى مليارات أخرى في العام المقبل.

وأشار إلى أنه لا يمكن تغطية الحاجات المالية إلا بمشاركة منظمات دولية ودول مانحة أخرى وأن داعمي أوكرانيا يجب أن يكونوا مستعدين للحفاظ على دعمهم لفترة طويلة.

ومن أجل مساعدة كييف على إخراج الروس "من المهم... أن نبقى على المسار الصحيح، مع عقوباتنا وعمليات تسليم أسلحة منسقة دوليا ودعمنا المالي لأوكرانيا".