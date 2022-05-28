تجمع 1.369 شخصاً يرتدون زي مصاصي الدماء في شمال مقاطعة يوركشاير بإنجلترا، ليسجلوا رقماً قياسياً جديداً لأكبر تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي الشخصية الأسطورية، محطمين الرقم السابق البالغ 1.039 والمسجل في عام 2011.

الحدث تم تنظيمه من قبل English Heritage، وهي مؤسسة خيرية تحافظ على المباني التاريخية وتحيي ذكرى السكان المشهورين، للاحتفال بمرور 125 سنةً على نشر رواية Bram Stoker's Dracula في عام 1897.