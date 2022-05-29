القابضة الإماراتية تخصص 10 مليارات دولار لاستثمارات مع مصر والأردن

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد عن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي قوله إن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي خصصت عشرة مليارات دولار للاستثمار في مشروعات مع مصر والأردن.

وأصبحت الشركة القابضة الأداة الرئيسية لاستثمارات أبوظبي الخارجية وتدير أصولا تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، وفقا لبيانات جلوبال إس.دبليو.إف. وحازت الشركة حصة 40 بالمئة في شركة لويس دريفوس لتجارة السلع.

وقال الجابر في تغريدة نشرتها وكالة أنباء الإمارات على توتير إن مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر بلغت مجتمعة حوالي 16 مليار دولار في عام 2019 وأضاف يتيح ذلك فرصا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.

وتأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998 في مدينة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.