وزيرة مصرية: أتعرض لمحنة شديدة ووقت عصيب لاتهام ابني في جريمة قتل بأمريكا

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السبت إنها وأفراد أسرتها يتعرضون "لمحنة شديدة" ويمرون "بوقت عصيب" لاتهام ابنها في جريمة قتل في الولايات المتحدة، مضيفة أنها مع ذلك تؤدي واجبات منصبها بالكامل.

اتهام بجريمة قتل في الولايات المتحدة

وبحسب وسائل إعلام أجنبية ومصرية اتُهم رامي فهيم والبالغ 26 عاما، بقتل شابين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في أبريل/ نيسان وتحدد لبدء محاكمته الشهر المقبل. وجاء في تقاريرها أن أحد القتيلين زميل لفهيم في العمل بشركة لإدارة الثروات والآخر شريك له في السكن.

وقالت الوزيرة في بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل حذفه "أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على أثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية".

ومضت تقول: "قيامى بواجباتى، كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أما مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".

وطالبت الوزيرة المصرية في بيانها وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن ما تنشره عن القضية وأن "تراعي... الجوانب الإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي" المكلف بنظر القضية.